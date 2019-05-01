Участники «Чистых игр» в Курске собрали две тонны мусора

В субботу, 25 мая, в урочище Солянка, неподалёку от детского оздоровительно-образовательного центра им. У. Громовой проходил финал регионального Кубка чистоты.

«Чистые игры» - командное соревнование по очистке территорий от мусора с разделённым сбором отходов, оно стартовало в 2014 году. Это увлекательная игра с призами, где участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор.

Несмотря на ненастную погоду, в мероприятии приняли участие 90 человек, составившие 25 команд. Активное участие проявили представители компаний «Леруа Мерлен», «Лента», учащиеся общеобразовательных школ, команды Курской государственной филармонии, комитета строительства Курской области, Курской городской поликлиники № 7 и просто неравнодушные горожане.

Сбор мусора на территории лесного массива занял полтора часа. За это время участники собрали 78 мешков мусора общим весом около двух тонн.

Победителями экологических соревнований среди взрослых участников стали компании «Леруа Мерлен» и «Лента», среди школьников - команды Ушаковской, Клюквинской и Курасовской школ. В числе лучших - Курская государственная филармония, комитет строительства Курской области, поликлиника № 7. Звания «Эко-семья» удостоена семья Атроховых. Все участники получили дипломы и значки с логотипом «Чистых игр».

Собранный мусор отправлен на полигон твёрдых бытовых отходов региональным оператором «Спецавтобаза» для последующей переработки. В рамках мероприятия прошли мастер-классы по изготовлению значков из вторсырья и по пошиву эко-мешков.

По окончании «Чистых игр» всех участников ждало вкусное угощение.