Курскэнерго приступило к массовым ремонтным работам

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» выполняют основные мероприятия ремонтной программы 2019 года.





В настоящее время энергетики осуществляют ремонт оборудования подстанций 35/10кВ «Туровка», 35/10кВ «Культпросвет», 35/10кВ «Иванино», обеспечивающих электроснабжение крупных промышленных и социальных объектов Обоянского, Глушковского, Курчатовского районов.





Ремонтные бригады филиала также приступили к ремонту протяженных участков линий электропередачи (ЛЭП) 35-110 кВ «Гахово – Долженково», «Рыльск – Глушково», «Разветье – Михайловка», «Льгов - Конышевка цепь 1», «Марьино – Селекционная», «Вязовое – Стаканово» в Медвенском, Железногорском, Рыльском, Глушковском, Льговском, Конышевском, Щигровском районах.





На сегодня выполнен ремонт ВЛ 0,4-110 кВ общей протяженностью 509,6 км, при этом произведена замена грозозащитного троса 0,59 км, 4265 изоляторов. Кроме того, от древесно-кустарниковой растительности расчищено 341,56 га трасс ВЛ 0,4-110 кВ . Выполнен ремонт 61 выключателя 35-110 кВ, 78 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4, 64 трансформаторов 10/0,4 кВ.





До конца этого года в «Курскэнерго» будет проведен капитальный ремонт 313 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 1 712,8 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ. Планируется расчистить 786,6 га просек воздушных ЛЭП 0,4-110кВ. На выполнение программы ремонтов 2019 г. будет направлено 248,9 млн рублей.





«Ремонтная программа выполняется специалистами филиала в течение всего года, достигая максимума в летний период. В настоящее время все работы проводятся в установленные сроки. Реализация мероприятий ремонтной программы позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Курской области, в том числе при прохождении периода осенне-зимнего максимума нагрузок в 2019-2020 гг.», – отмечает заместитель главного инженера по управлению производственными активами и развитию филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» Александр Муратов.











