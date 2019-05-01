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    Культурный (или не очень) скандал в Курске. Артисты филармонии просят Старовойта вернуть директора

    Сегодня, 08:21
    Культурный (или не очень) скандал в Курске. Артисты филармонии просят Старовойта вернуть директора
    В Курске разгорается скандал. Культурный. Артисты филармонии, узнав, что директора уволили, написали открытое письмо на имя врио губернатора Курской области Романа Старовойта с просьбой вернуть Алексея Конорева.
    Артисты пишут, что «за девять лет работы в качестве директора Конорев зарекомендовал себя как грамотный руководитель современной формации. Под его руководством была значительно укреплена материально-техническая база филармонии, произведены ремонтные работы, приобретено новое оборудование, музыкальные инструменты, пошиты сценические костюмы, а главное — выросла зарплата всех категорий сотрудников...».
    Работники филармонии считают, что такой перспективный руководитель не может быть беспричинно уволен и выражают надежду на мудрое решение врио. Подписали письмо 30 артистов.
     
     

     

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