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    30 мая в северной части Курска будет снижен напор холодной воды

    Сегодня, 08:56
    30 мая в северной части Курска будет снижен напор холодной воды
    В четверг, 30 мая, с 8 утра до 5 вечера будет будет снижен напор воды в сети водопровода (подача воды не выше 2-3-го этажа) в северной части Курска – на проспекте Победы с прилегающими улицами, улицах Триумфальной и Рябиновой с прилегающими, Карла Маркса, 72/20, 72/21, 72/22. Как сообщили  в «Курскводоканале», там запланированы неотложные ремонтно-профилактические работы на сетях водопровода. 
    Курянам, проживающим по указанным адресам, рекомендуют сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям произвести в этот период ремонт водопроводных сетей.
    Справки по телефону 70-06-14.

     

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