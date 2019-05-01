30 мая в северной части Курска будет снижен напор холодной воды

В четверг, 30 мая, с 8 утра до 5 вечера будет будет снижен напор воды в сети водопровода (подача воды не выше 2-3-го этажа) в северной части Курска – на проспекте Победы с прилегающими улицами, улицах Триумфальной и Рябиновой с прилегающими, Карла Маркса, 72/20, 72/21, 72/22. Как сообщили в «Курскводоканале», там запланированы неотложные ремонтно-профилактические работы на сетях водопровода.

Курянам, проживающим по указанным адресам, рекомендуют сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационным организациям произвести в этот период ремонт водопроводных сетей.

Справки по телефону 70-06-14.



