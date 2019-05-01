МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге Forbes Global 2000

Недавно известное издание Forbes опубликовало итоги своего ежегодного исследования Global 2000. Напомним, Forbes составляет рейтинг самых крупных, влиятельных компаний мира в продолжение уже шестнадцати лет. В этом году среди 2000 участников обозначились 22 российские компании. В их число вошло ПАО «Московский кредитный банк» Романа Авдеева как единственный российский частный банк, сообщает РИА LIVE24.

Напомним, Роман Авдеев выкупил МКБ в 1994 году. В течение 25 лет банк демонстрировал положительную динамику развития. В 2015 году МКБ впервые выбросил свои акции на Московскую биржу. Летом следующего года акции МКБ вошли в состав индекса ММВБ и РТС и стали торговаться на международном рынке капитала. В настоящее время «Московский кредитный банк» обслуживает корпоративных и частных клиентов, и входит в список системно значимых кредитных организаций страны. Об этом свидетельствует ЦБ на своём сайте.

Попасть в рейтинг Global 2000 могли лишь крупные компании, чей годовой объём продаж составлял не менее одного миллиарда долларов. При этом эксперты журнала оценивали участников по четырем основным показателям: прибыли, объёму активов, рыночной капитализации и выручке. Исходя из этих цифр, и выводилось среднее арифметическое, которое и определяло строчку рейтинга.

Ранее успешность, надежность и устойчивость «Московского кредитного банка» была подтверждена сразу несколькими агентствами. К примеру, рэнкинг «Интерфакс-100» определил МКБ в топе-3 по объёму активов. «Коммерсант» вывел МКБ в топ-8 по объёму привлекаемых вкладов. Стабильность МКБ подтвердили рейтинги Moody's, Fitch, S&P, АКРА, «Эксперт РА». Дебютный выпуск еврооблигаций «Московский кредитный банк» разместил 13 лет в 2006 году и сейчас показывает результаты на международных рынках капитала.