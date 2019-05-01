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    Курянину грозит 5 лет тюрьмы за частный груз, который он присвоил

    Сегодня, 09:38
    Курянину грозит 5 лет тюрьмы за частный груз, который он присвоил
    В Курске полицейские установили личность молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, он обманом похитил имущество пользователя интернет сайта «Бла-Бла-Кар». Ресурс предоставлял возможность найти человека, который доставит какой-либо частный груз по нужному адресу. Мужчина решил воспользоваться этим сервисом и договорился с курянином о перевозке имущества в другой город. Но злоумышленник оставил груз стоимостью более 25 тысяч рублей себе. Полицейские нашли мошенника и провели в его доме обыск. Чужие вещи он уже успел продать, но своей вины отрицать не стал. До суда молодой человек останется под подпиской о невыезде. За мошенничество ему грозит до 5 лет лишения свободы.

     

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