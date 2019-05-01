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    В Курске два уклониста стали фигурантами уголовных дел

    Сегодня, 10:13
    В Курске два уклониста стали фигурантами уголовных дел
    В Курске два призывника 21 года и 24 лет стали фигурантами уголовных дел. 
    Проверку соблюдения законодательства о военной службе провела прокуратура Сеймского округа. 
    Двое парней в соответствии с заключением медицинской комиссии при первоначальной постановке на воинский учёт признаны годными к службе в армии. На время обучения в образовательных учреждениях им была предоставлена отсрочка. Однако после окончания учебного заведения молодые люди длительное время не являлись в Военный комиссариат по повесткам. В последующем, явившись для прохождения медобследования, в установленные сроки его не завершили, соответствующие медицинские документы не предоставили.
    В итоге на основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил в отношении молодых людей два уголовных дела по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

     

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