В Курске два уклониста стали фигурантами уголовных дел

В Курске два призывника 21 года и 24 лет стали фигурантами уголовных дел.

Проверку соблюдения законодательства о военной службе провела прокуратура Сеймского округа.

Двое парней в соответствии с заключением медицинской комиссии при первоначальной постановке на воинский учёт признаны годными к службе в армии. На время обучения в образовательных учреждениях им была предоставлена отсрочка. Однако после окончания учебного заведения молодые люди длительное время не являлись в Военный комиссариат по повесткам. В последующем, явившись для прохождения медобследования, в установленные сроки его не завершили, соответствующие медицинские документы не предоставили.

В итоге на основании материалов прокурорской проверки следственный орган возбудил в отношении молодых людей два уголовных дела по ч.1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).