В библиотеке имени Асеева оцифруют 80 редких книг, изданных в Курской области

Сотрудники научной библиотеки имени Асеева за шесть лет реализации нацпроекта "Культура" оцифруют около 80 редких книг, изданных в Курской области в начале прошлого века.

Электронные копии изданий разместят на площадке Национальной электронной библиотеки. Среди них издания наших выдающихся деятелей, например, работы известного астронома Фёдора Семёнова, а также ряд других редчайших изданий, в том числе, статистические сборники архивного характера.