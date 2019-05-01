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    В библиотеке имени Асеева оцифруют 80 редких книг, изданных в Курской области

    Сегодня, 10:51
    В библиотеке имени Асеева оцифруют 80 редких книг, изданных в Курской области
    Сотрудники научной библиотеки имени Асеева  за шесть лет реализации нацпроекта "Культура" оцифруют около 80 редких книг, изданных в Курской области в начале прошлого века. 
    Электронные копии изданий разместят на площадке Национальной электронной библиотеки. Среди них издания наших выдающихся деятелей, например, работы известного астронома Фёдора Семёнова, а также ряд других редчайших изданий, в том числе, статистические сборники архивного характера.

     

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