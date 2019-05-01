28 мая В Курске на "зебре" сбили 9-летнего ребёнка. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в начале третьего часа дня 22-летний водитель на автомобиле «Хендай Солярис» ехал со стороны ул. 1-я Степная по Магистральному проезду в направлении ул. Магистральная. Возле д.№12 по Магистральному проезду он допустил наезд на 9-летнего школьника, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнка с ранением доставили в больницу.

ФОТО - АВТОКАДР_46