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    В Курске на "зебре" сбили 9-летнего ребёнка

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    В Курске на
    28 мая В Курске на "зебре" сбили 9-летнего ребёнка. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в начале третьего часа дня 22-летний водитель на автомобиле «Хендай Солярис» ехал со стороны ул. 1-я Степная по Магистральному проезду в направлении ул. Магистральная. Возле д.№12 по Магистральному проезду он допустил наезд на 9-летнего школьника, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребёнка с ранением доставили в больницу.
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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