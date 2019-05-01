поиск по сайту
 

    В Курсе откроется выставка светящихся скульптур «Болезнь молодых, или жизнь с болью»

    Сегодня, 12:25
    В Курсе откроется выставка светящихся скульптур «Болезнь молодых, или жизнь с болью»
    В Курсе завтра, 30 мая откроется выставка скульптур «Болезнь молодых, или жизнь с болью». Экспонаты выставки - девять прозрачных  скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками. За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй ― историй людей с болезнью Бехтерева.
    В разное время ею страдали и страдают миллиардер Онасис, писатель Островский, политик Столтенберг, писатель Чапек и другие. От этой неизлечимой болезни не застрахован никто.
    Один из самых распространённых симптомов этого тяжёлого заболевания ― боль в спине, с которой многие из нас живут, не придавая ей особого значения, подвергая себя опасности развития  необратимых последствий.
    Чаще всего болезнь Бехтерева впервые даёт о себе знать в возрасте 25-35 лет, когда жизнь совсем молодых людей полна планов, многим из которых не суждено сбыться. Потому что если больным вовремя не поставить диагноз, всего через несколько лет:

    · 50% из них станут инвалидами;

    · 30% потеряют трудоспособность:

    · 10% будут нуждаться в протезировании.

    Но ситуацию можно изменить, если как можно больше людей узнает об этом заболевании и его первых симптомах 

    и своевременно обратится к врачу.

    В открытии выставки примут участие доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением генно-инженерной биологической терапии БМУ «Курская областная клиническая больница», главный внештатный ревматолог комитета здравоохранения Курской области Лариса Князева и доктор медицинских наук, профессор, директор терапевтической клиники и заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А. И. Евдокимова, руководитель региональной общественной организации «Амбулаторный врач» Аркадий Вёрткин.

    Выставка откроется в четверг в 13 часов на площади перед курским медуниверситетом и продлится до 13 июня.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама