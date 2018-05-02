Суд обязал «Квадру» отремонтировать участок тепломагистрали на улицах Володарского и Мирная Курска

Суд обязал филиал ПАО «Квадра»-«Курская генерация» отремонтировать участок тепломагистрали на улицах Володарского и Мирная.

Прокуратура установила, что в 2018 году филиал не проводил работы по реконструкции ветхого участка сети теплоснабжения, расположенного на улицах Володарского и Мирная. Вместе с тем эти работы были предусмотрены Схемой теплоснабжения Курска и инвестиционной программой Филиала на 2018 год. В результате жители многоквартирных домов не получили качественную услугу по теплоснабжению.

Прокурор города направил в суд иск, в котором потребовал от «Квадры» провести работы по реконструкции этого объекта.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.



