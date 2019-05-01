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    Курские сапёры обезвредили почти тонну боеприпасов времен Великой Отечественной

    Вчера, 16:21
    Курские сапёры обезвредили почти тонну боеприпасов времен Великой Отечественной
    17 авиабомб общим весом 850 килограммов обезвредили курские сапёры накануне. Такого большого склада авиабомб спасатели не припомнят за последние лет двадцать. 
    Сообщение об обнаружении предположительно авиабомб поступило в «Службу спасения» Фатежского района Курской области от местного жителя. Мужчина собирал грибы в лесу недалеко от села Миленино и заметил на поверхности металлический корпус. Он незамедлительно сообщил о странной находке спасателям. На место выехалти сапёры Аварийно-спасательной службы.
    Проверив местность, специалисты обнаружили шесть немецких авиабомб, каждая из которых весила по 50 килограммов. Однако на этом работа не закончилась: продолжив обследование территории, спасатели извлекли из земли в общей сложности 17 снарядов общим весом 850 килограммов!

    - Все боеприпасы – это осколочные авиабомбы немецкого производства. За годы моей работы, а это более 20 лет, мы впервые обнаружили столько авиабомб в одном месте, - признаётся Андрей Хохлов, начальник отдела планирования и проведения специальных работ Аварийно-спасательной службы Курской области. – У некоторых боеприпасов коррозией частично разрушен корпус. При этом у других даже остались целыми взрыватели, то есть авиабомбы находятся в боевом состоянии.

    Специалисты отметили, что в этом районе в годы Великой Отечественной войны находился полевой немецкий аэродром. Вероятно, где-то располагались и склады с авиабомбами. По практике тех лет, при отступлении армия старалась уничтожить боеприпасы, чтобы они не достались противнику. Видимо, немцы сделать этого не успели.

    - Повезло, что эти авиабомбы обнаружили вдали от населённых пунктов, они представляют реальную угрозу для людей, - отметили сапёры.

    Чтобы вывезти все авиабомбы для уничтожения, пришлось вызывать второй специальный автомобиль. Двумя ходами все опасные находки вывезли на полигон.

    Ежегодно в Курской области сапёры обнаруживают более тысячи боеприпасов и снарядов. В нашем регионе шли ожесточённые бои, а потому земля хранит ещё много опасных находок. Сколько лет понадобится, чтобы полностью освободить область от «военного металла» – не может сказать никто из специалистов.  
    Поэтому спасатели просят курян соблюдать простейшие правила при обнаружении взрывоопасного или внешне схожего с ним предмета: ни в коем случае не прикасаться к нему и немедленно сообщить об опасной находке по номеру 112.

     

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