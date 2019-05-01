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    В мае в курские детсады зачислили почти 4 тысячи малышей

    Вчера, 17:25
    В мае в курские детсады зачислили почти 4 тысячи малышей
    В Курске продолжается запись детей в муниципальные детсады на новый 2019-20 учебный год. У родителей есть возможность записать ребёнка в сад до сентября.
    Как сообщили в городском комитете образования, в мае зачислено 3959 детей, из них в возрасте до 3-х лет - 2924 ребёнка, в возрасте от 3-х до 7 лет – 1035 детей.
    С начала года в муниципальные дошкольные учреждения зачислено всего 5039 детей: 3321 в возрасте до 3-х лет, 1718 – в возрасте от 3-х до 7 лет.
    В Курске во исполнение Указа Президента России поставлена задача по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет, обозначенная в двух национальных проектах - «Демография» и «Образование».

     

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