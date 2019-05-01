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    Курянина оштрафовали на 10 тысяч за оскорбление пристава

    Вчера, 17:49
    Курянина оштрафовали на 10 тысяч за оскорбление пристава
    Курянина оштрафовали на 10 тысяч за оскорбление судебного пристава. Такой приговор вынес мировой судья  по уголовному делу в отношении жителя Курска, который признан виновным в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им свои должностных обязанностей.
    Как установлено в суде, к судебному приставу-исполнителю явилась должница в сопровождении супруга, чтобы выяснить причины, по которым в отношении неё возбуждено исполнительное производство. Мужчина в грубой нецензурной форме стал высказывать недовольство работой службы и нецензурно выражаться в адрес пристава-исполнителя.
    Потом даже провели лингвистическую экспертизу, которая признала, что выражения, которые употреблял курянин, унизили честь и достоинство должностного лица, а также были направлены на подрыв авторитета представителя власти - судебного пристава-исполнителя в глазах окружающих, в присутствии посторонних лиц, то есть публично.

     

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