Курские легкоатлеты завоевали "золото" на Кубке России

Два курских спортсмена Максим Федяев и Дина Александрова стали обладателями «золотых» медалей на Кубке России по лёгкой атлетике.

Максим Федяев стал лучшим в забеге на дистанции 400 метров, финишировав с результатом 0:46:55 сек. Дина Александрова победила в забеге на 1500 метров с результатом 04:13:02 сек.

Кубок России по лёгкой атлетике проходил с 27 по 29 мая в Сочи. В нём приняли участие сильнейшие российские легкоатлеты.



