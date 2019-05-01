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    Курские легкоатлеты завоевали "золото" на Кубке России

    Вчера, 17:56
    Курские легкоатлеты завоевали
    Два курских спортсмена Максим Федяев и Дина Александрова стали обладателями «золотых» медалей на Кубке России по лёгкой атлетике.
    Максим Федяев стал лучшим в забеге на дистанции 400 метров, финишировав с результатом 0:46:55 сек. Дина Александрова победила в забеге на 1500 метров с результатом 04:13:02 сек. 
    Кубок России по лёгкой атлетике проходил с 27 по 29 мая в Сочи. В нём приняли участие сильнейшие российские легкоатлеты. 

     

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