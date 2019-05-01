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    Более 4,5 тысяч курских выпускников сдали ЕГЭ по математике

    Вчера, 18:25
    Более 4,5 тысяч курских выпускников сдали ЕГЭ по математике
    Более 4,5 тысяч курских выпускников сегодня сдавали ЕГЭ по математике. На экзамен по математике базового уровня отводится три часа. Профильный уровень необходимо было написать за 3 часа 55 минут.
    Меры по контролю за ходом испытания беспрецедентные: все классы оборудованы камерами видеонаблюдения.
    С этого года выпускники не могут сдавать сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше: теперь им нужно выбрать что-то одно. В случае получения неудовлетворительного результата на экзамене по математике, можно изменить выбранный ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи в резервные сроки. Это позволит ученикам, которые не справились с профильным уровнем по математике, сдать базовый и получить аттестат об окончании школы.
    Для получения аттестата об окончании школы ребятам необходимо набрать 27 баллов на профильной математике или 3 на ЕГЭ по базовой математике.
    3 июня школьникам предстоит написать ещё один обязательный предмет — русский язык. Всего в этом году в Курской области экзамены сдают почти 5 тысяч выпускников.

     

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