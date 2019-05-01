В Курской области готовятся к купальному сезону

В региональном управлении МЧС состоялось заседание оперативного штаба КЧС. Главные темы – готовность к купальному сезону и летней оздоровительной кампании.

Как сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах Владимир Потанин, в соответствии с представленными заявками от органов местного самоуправления на сегодняшний день инспекторы ГИМС провели техническое освидетельствование 36 пляжей, до 31 мая будут приняты ещё 15. Всего в области будет работать 51 пляж.





«В лучшую сторону отмечается Конышевский район, уже традиционно создающий 4 пляжа, и Рыльский район - 3 пляжа. В Курске будут функционировать 8 организованных мест отдыха у воды», - отметил Потанин.