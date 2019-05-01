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    Курские спасатели обсудили подготовку к летнему отдыху детей

    Сегодня, 10:07
    Курские спасатели обсудили подготовку к летнему отдыху детей
    На заседании оперативного штаба КЧС обсудили готовность к летней оздоровительной кампании детей. В Курской области планируется организация работы 21 детского загородного лагеря, 290 школьных лагерей, 8 санаториев. Все детские учреждения оборудованы устройствами передачи сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации.
    Для объектов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, а таких 18, разработаны планы эвакуации детей и персонала.

     

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