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    В Курске сотрудницу банка восстановили на работе через суд

    Сегодня, 09:01
    В Курске сотрудницу банка восстановили на работе через суд
    Ленинский районный суд Курска вынес решение о восстановлении на работе сотрудницы курского банка.
    Женщина работала экономистом отдела бухгалтерского учёта и отчетности одного из курских банков, а затем её перевели на должность главного экономиста. 6 декабря прошлого года курянку уволили в связи с сокращением штата работников. В течение времени от получения уведомления о сокращении и до расторжения трудового договора, получала от руководства банка сообщения об отсутствии вакантных должностей.
    Как установлено в суде, при организации работы операционного офиса практически все работники были переведены на должности, которые занимали ранее.  При этом истице имеющиеся вакансии работодателем предложены не были.
    Несмотря на то, что ответчик действовал в соответствии с собственной кадровой политикой, предусматривающей изменение численности  структуры организации, он допустил существенное нарушение трудовых прав работника.
    Согласно решению суда, вынесенному в соответствии с заключением прокурора, женщина восстановлена на работе.

     

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