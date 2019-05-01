В Курске сотрудницу банка восстановили на работе через суд

Ленинский районный суд Курска вынес решение о восстановлении на работе сотрудницы курского банка.

Женщина работала экономистом отдела бухгалтерского учёта и отчетности одного из курских банков, а затем её перевели на должность главного экономиста. 6 декабря прошлого года курянку уволили в связи с сокращением штата работников. В течение времени от получения уведомления о сокращении и до расторжения трудового договора, получала от руководства банка сообщения об отсутствии вакантных должностей.

Как установлено в суде, при организации работы операционного офиса практически все работники были переведены на должности, которые занимали ранее. При этом истице имеющиеся вакансии работодателем предложены не были.

Несмотря на то, что ответчик действовал в соответствии с собственной кадровой политикой, предусматривающей изменение численности структуры организации, он допустил существенное нарушение трудовых прав работника.

Согласно решению суда, вынесенному в соответствии с заключением прокурора, женщина восстановлена на работе.