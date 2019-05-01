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    В Курске иномарки объявили войну мотоциклистам

    Сегодня, 11:06
    В Курске иномарки объявили войну мотоциклистам
    В Курске 29 мая произошли очередные аварии с участием двухколёсного транспорта. Как сообщили в ГИБДД,  примерно в 11.45 18-летний мотоциклист ехал со стороны ПЛК в сторону ул. Энгельса и возле д.№12 по пр. Кулакова столкнулся с попутным автомобилем «ШКОДА РАПИД», за рулём которого был 35-летний водитель. У юного байкера нет права управления ТС, - отметили в инспекции. В результате ДТП пострадал его ровесник-пассажир.
    А вечером, примерно в половину седьмого возле д.№ 1«А» по ул. Халинская, 27-летняя автомобилистка на «Тойоте Айго» ехала со стороны ул. Союзная в направлении ул. 1-я Агрегатная и, поворачивая налево, столкнулась с 29-летним мотоциклистом, который ехал во встречном направлении. Байкера с ранением доставили в 4-ю горбольницу. 
     
     

     

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