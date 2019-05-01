Россельхознадзор не пустил в Курскую область 14,5 тонн заражённого турецкого перца

Региональное Управление Россельхознадзора не пустило в страну 14,5 тонн заражённого турецкого перца.

Партия свежего перца из Турции прибыла на участокгосударственной границы России, в международный автомобильный пункте пропуска «Крупец» 29 мая. Специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль, в результает чего выявили карантинный объект – цветочный трипс (FrancliniellaoccidentalisPerg.) в жизнеспособном состоянии.

Видовая принадлежность вредителя подтверждена результатами энтомологической экспертизы, проведённой подведомственным Службе ФГБУ ЦНМВЛ, - отметили в Россельхознадзоре.

В целях недопущения проникновения и распространения на территории России карантинного объекта ввоз заражённого груза запрещён. Перец вернули на родину.



