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    В Курской области прогнозируют 32 градуса жары и ливни

    Сегодня, 13:17
    В Курской области прогнозируют 32 градуса жары и ливни
    Спасатели распространили предупреждение об ухудшении погоды - курян ждут ливни, грозы и жара. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, днём местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, ливни, местами грозы, град. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-19 м/с. Температура: ночью 13-18°, днём 27-32°.
    Во избежание несчастных случаев спасатели просят соблюдать правила безопасности и напоминают, что в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».

     

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