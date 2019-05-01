В Курской области прогнозируют 32 градуса жары и ливни

Спасатели распространили предупреждение об ухудшении погоды - курян ждут ливни, грозы и жара. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшие дожди, днём местами небольшие, в отдельных районах умеренные кратковременные дожди, ливни, местами грозы, град. Ветер южной четверти ночью 4-9 м/с, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-19 м/с. Температура: ночью 13-18°, днём 27-32°.

Во избежание несчастных случаев спасатели просят соблюдать правила безопасности и напоминают, что в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».