Роман Старовойт провёл третью встречу с жителями Кукуевки

Врио губернатора Курской области встретился с жителями деревни Кукуевка. Глава региона и его заместители рассказали о ходе работ по решению проблемы с оформлением права собственности на дома, построенные в охранной зоне заповедника им. Алёхина.

Как ранее было решено, сейчас прорабатываются два варианта выхода из ситуации - помогать зарегистрировать возведённые жилые дома через суд и настаивать на изменении охранной зоны заповедника.

Заместитель губернатора Алексей Смирнов, сообщил, что Минприроды России рекомендовано провести общественную экологическую экспертизу. Экспертизу выполнит КРОО «Общество охраны природы Курской области». Администрация Курского района нашла необходимые средства на это.





«До 3 июня жителям Кукуевки необходимо передать проекты своих домов. На их основе мы сделаем общественную экспертизу, которую направим в Минприроды. Учитывая, что ИЖС не оказывает негативного воздействия на экологию, мы можем надеяться на положительное решение вопроса, - подчеркнул Алексей Смирнов. - Параллельно идёт процесс по принятию федерального нормативного акта об охранных зонах. Планируется, что к концу июня по этому вопросу выпустят постановление Правительства».





В администрации Курского района дважды в неделю продолжается приём жителей Кукуевки по вопросам получения медицинской помощи, оформления пенсий и социальных выплат.





«Это показало свою эффективность. В ускоренном варианте оформляются документы. Уже более 250 человек воспользовались такой возможностью и им оказана помощь», - отметил Роман Старовойт.





Глава Курского района Владимир Рыжиков рассказал, что сейчас идёт подготовка проекта планировки Кукуевки, в соответствии с которым в населённом пункте построят школё на 500 мест, спортивные сооружения, дороги и все коммуникации. Свои замечания по проекту все желающие смогут высказать на общественных слушаниях. Они назначены на 2 июля.

В завершении встречи Роман Старовойт отметил, что работа идёт небольшими шагами, но в правильном направлении и уже есть определённые положительные изменения.