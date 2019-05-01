Курский «Авангард» получил лицензию для участия в ФНЛ

Апелляционный комитет РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов рассмотрел апелляционную жалобу Ассоциации "Футбольный клуб "Авангард" на Решение Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в России и принял решение выдать лицензию курскому клубу на участие в следующем сезоне 2019/20. Об этом сообщает официальный сайт сине-белых.

Напомним, две недели назад курянам не выдали лицензию для участия в новом сезоне.

В завершившемся розыгрыше ФНЛ «Авангард» занял восьмое место. Это лучший результат в истории клуба.

Новый сезон Футбольной национальной лиги стартует в июле.



