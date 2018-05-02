Курянин отстаивал честь своей подруги и получил 7 ударов ножом

В Октябрьском районе Курской области под суд идёт 24-летний парень. Его обвиняют в умышленном убийстве знакомого.

Как установило следствие, курянин неуважительно высказался в адрес девушки своего 22-летнего знакомого. Из-за этого между молодыми людьми возник конфликт. Вечером 24 февраля этого года парни встретились, чтобы выяснить отношения.

Во время разговора между ними возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой 24-летний подсудимый нанёс знакомому не менее 7 ударов ножом в область грудной клетки, - сообщили в прокуратуре.

От полученных ранений молодой человек скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



