Курянка в темноте перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину

В среду, 29 мая в ДТП пострадала женщина, которая рискнула перебежать дорогу в неположенном месте, да ещё и там, где нет фонарей. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась около полуночи возле д.№4 по Кривецкому переулку. 42-летняя курянка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, когда её сбил автомобиль «Митцубиши Каризма», за рулём которого был 33-летний водитель. Он ехал со стороны ул. 2-я Новосёловка в направлении ул. Малых. В результате женщина получила ранение. Сегодня, 15:41 К списку новостей