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    Курянка в темноте перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину

    Сегодня, 15:41
    Курянка в темноте перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину
    В среду, 29 мая в ДТП пострадала женщина, которая рискнула перебежать дорогу в неположенном месте, да ещё и там, где нет фонарей. Как сообщили в ГИБДД, авария случилась около полуночи возле д.№4 по Кривецкому переулку. 42-летняя курянка переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, когда её сбил автомобиль «Митцубиши Каризма», за рулём которого был 33-летний водитель. Он ехал со стороны ул. 2-я Новосёловка в направлении ул. Малых. В результате женщина получила ранение.

     

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