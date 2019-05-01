Сегодня заместитель губернатора Курской области Екатерина Харченко встретилась с коллективом Курской областной филармонии. Артисты, напомним, возмутились увольнением директора Алексея Конорева.

Харченко подчеркнула, что процедура увольнения руководителя филармонии в одностороннем порядке проведена в соответствии с законом. Однако мнение коллектива по этому вопросу является существенной причиной для того, чтобы пересмотреть мотивы такого кадрового решения.

Уже сегодня Алексея Конорева назначат исполняющим обязанности директора Курской филармонии. Сторонам конфликта предстоит выработать план развития учреждения и урегулировать сложившуюся ситуацию, - сообщили в областной администрации.

Добавим, что по словам самого Алексея Конорева, ясной причины его увольнения так и не назвали.