Роспотребнадзор подтвердил, что в двух детсадах Курска детей кормят плохо

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области (Роспотребнадзор) подтвердило выявленные активистами Общероссийского народного фронта нарушения организации питания в курских детских садах №88 и №112. В отношении должностных лиц дошкольных образовательных учреждений возбуждены административные дела.

Специалисты надзорного ведомства провели проверку после обращения общественников, составленного на основании жалоб родителей воспитанников детских садов, в частности, на отсутствие в меню свежих фруктов и соков.

Экспертиза десятидневного меню в детсаду №112 показала, что свежие фрукты дети употребляют не каждый день, а соки – реже двух-трёх раз в неделю. Недостаток фруктов в питании выявлен и в детском саду №88. Не каждый день воспитанники этого учреждения получают на обед и закуски.





«Часть средств, которые ежедневно родители платят за питание детей, по решению муниципальных властей расходуется на зарплату работников кухни. В результате на продукты остаётся около 70 рублей в день. Активисты ОНФ не раз предлагали городскому комитету образования пересмотреть бюджетное финансирование детских садов, чтобы выплачивать и зарплаты сотрудникам столовых, и сохранить родительские деньги только на питание детей. Однако до сих пор наши предложения не нашли понимания у городских властей», – сказала член регионального штаба ОНФ Любовь Прилуцкая.





Напомним, в марте активисты курского ОНФ обнародовали информацию о неудовлетворительной организации питания в детском саду №78 Курска. Несмотря на подтверждённые Роспотребнадзором факты нарушений, руководство комитета образования Курска попыталось обвинить общественников в распространении недостоверной информации. Пользователи соцсетей поддержали активистов, рассказав о скудном и невкусном питании своих детей в дошкольных учреждениях. Позицию регионального отделения Народного фронта о необходимости изменить подход к организации питания в детских садах областного центра поддержало и руководство региона.