Около 400 сотрудников Курскэнерго повысили квалификацию с начала года

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за четыре месяца 2019 года.

С начала года в профильных учреждениях дополнительного и высшего образования городов Курска, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, а также в Пункте тренировки оперативного персонала (ПТОП) филиала прошли профессиональную переподготовку и повысили квалификацию около 400 энергетиков.

Работники Курскэнерго совершенствовали профессиональные навыки в области технической эксплуатации распределительных сетей, монтажа кабельных линий, оперативного управления, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. При этом в программе каждой группы обучающихся были включены вопросы цифровой трансформации электрических сетей.

С целью предотвращения производственного травматизма при проведении массовых ремонтов работники Курскэнерго обучались безопасным методам выполнения работ с учетом особенностей оперативного обслуживания электроустановок.

Практические занятия прошли на учебно-тренировочных полигонах Курскэнерго, где также отрабатывались правила оказания первой медицинской помощи.





«Система профессиональной переподготовки и повышения квалификации в Курскэнерго предполагает непрерывное обучение сотрудников. В настоящее время филиал приступил к реализации мероприятий Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса. На этом этапе особое внимание мы уделяем обучению специалистов работе на цифровом оборудовании», - отмечает начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Людмила Мокроусова.



