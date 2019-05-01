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    Назначен Уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курской области

    Сегодня, 17:55
    Назначен Уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курской области
    Сегодня назначен Уполномоченный по правам ребёнка при губернаторе Курской области. Им стала Наталья Листопадова. Она вместе с мужем воспитывает 10 детей, восемь из которых приёмные. 
    Несмотря на большую ответственность и домашние заботы Наталья Листопадова активно участвует в общественной жизни, делится опытом с теми родителями, которые хотят взять ребенка на воспитание. На курсах замещающих семей она рассказывает о тонкостях оформления документов, открывает секреты воспитания и обучения детей. 
    Новый детский омбудсмен намерен вплотную заняться и вопросами безопасности детей. 

    «Буквально на днях у нас стартовала акция "Безопасное детство", которая направлена на профилактику и предотвращение ЧП с несовершеннолетними. Призываю всех неравнодушных курян к проблемам детства в регионе нас поддержать. В социальной сети Одноклассники создана группа https://clck.ru/GHWRw , где все граждане могут оставлять фото- и видеоматериалы о местах, детских площадках, объектах незавершенного строительства, представляющих опасность для жизни и здоровья детей», – подчеркнула Листопадова. 

    Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка теперь находится по адресу Дзержинского, 53. Контактные телефоны: 8 (4712) 70-32-03; 70-28-28.

     

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