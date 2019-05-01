Под курском пройдёт очередная «Соловьиная трель»

С 31 мая по 2 июня на берегу реки Сейм в урочище Рахоль Курчатовского района пройдет XXXII международный фестиваль авторской песни «Соловьиная трель-2019». Он проводится в Курской области с 1988 года в форме туристического слета. Ежегодно мероприятие посещают до 10 тысяч участников и гостей не только из России, но и Украины, Белоруссии, Чехии, Польши, США.

В этом году фестиваль посвящён 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы. Ожидается свыше 10 тыс. гостей и участников из России, Белоруссии, Украины, Польши, Чехии и Израиля.

Среди известных групп, которые ждут на фестивале в этот раз, - группа «Санки» из Уфы, «Тихая авиация» из Воронежа, «Твоя дивизия» и «Тут как туТ» из Москвы.

Гала-концерт фестиваля состоится 2 июня в 16.00 во Дворце пионеров и школьников Курска (ул. Ленина, 43). Вход по бесплатным пригласительным билетам. Заказать билеты можно по телефону: +7 915 515-11-11 или оставить заявку на - trelfest@mail.ru





На фестиваль «Соловьиная трель» можно будет доехать на общественном транспорте





В урочище Рахоль организуют рейсы из Курска и Курчатова.





Из Курска можно будет уехать от остановки «Парк им. Первого мая» на автобусе ПАЗ (номер Н114ТА46).





График движения автобуса:





31 мая — с 16:00 до 23:00;





1 июня — с 10:00 до 20:00;





2 июня — отправление с фестивальной поляны будут осуществляться с 10:00 до 15:00.





Стоимость проезда составит 120 рублей. Автобус будет работать на маршруте с интервалом движения один раз в 2 часа.





Из Курчатова можно добраться на маршрутном такси марки «ГАЗ» (номер К 234 УЕ 46 ВИЗ). Место отправления – остановка «магазин «Кооператор».





График движения маршрутного такси:





31 мая — с 16:00 до 23:00;





1 июня — с 10:00 до 20:00;





2 июня — с 10:00 до 20:00.





Стоимость проезда - 60 рублей. Интервал движения по маршруту - один раз в час.





Также к месту проведения фестиваля вы можете добраться на личном автомобиле или на рейсовом автобусе «Курск – Курчатов», который ежедневно отправляется с курского автовокзала. Доехать необходимо до стелы «Курчатовский район» и далее пройти 2 км по указателям до поляны.