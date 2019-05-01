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    Новые назначения в администрации губернатора Курской области

    Сегодня, 08:51
    Новые назначения в администрации губернатора Курской области
    В администрации губернатора Курской области новые назначения. 
    Руководителем администрации назначен Юрий Князев. Ранее он исполнял обязанности заместителя губернатора Курской области - руководителя администрации губернатора Курской области. Однако в связи с оптимизацией штата в региональной администрации упразднена должность заместителя губернатора Курской области.
    На должность заместителя руководителя администрации губернатора Курской области – председателя комитета государственной службы и кадров Администрации Курской области назначен Сергей Мальцев. Ранее он возглавлял комитет государственной службы и кадров Администрации Курской области.

     

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