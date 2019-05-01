Новые назначения в администрации губернатора Курской области

В администрации губернатора Курской области новые назначения.

Руководителем администрации назначен Юрий Князев. Ранее он исполнял обязанности заместителя губернатора Курской области - руководителя администрации губернатора Курской области. Однако в связи с оптимизацией штата в региональной администрации упразднена должность заместителя губернатора Курской области.

На должность заместителя руководителя администрации губернатора Курской области – председателя комитета государственной службы и кадров Администрации Курской области назначен Сергей Мальцев. Ранее он возглавлял комитет государственной службы и кадров Администрации Курской области.