Начал работу Общественный совет при администрации Курской области

Роман Старовойт встретился с членами Общественного совета при администрации Курской области. Состоялось первое организационное заседание созыва. В обновлённый состав вошли 15 человек – представители сферы образования, общественных объединений и бизнес-сообщества. Возглавил орган Николай Киселёв, генеральный директор ОАО «Агропромышленный комплекс Курской АЭС».

Собравшиеся рассмотрели новый регламент работы. Во-первых, собрания будут проводить ежеквартально. Также деятельность совета должна стать прозрачнее для широкого круга курян. Это позволит, по заявлению главы региона, усилить влияние Общественного совета, а диалог власти и населения сделать более продуктивным.





«Органы исполнительной власти должны скорректировать свою работу, быть более открытыми для курян. Общественный совет при администрации Курской области вполне может этому содействовать. Перед принятием наиболее важных решений мы будем их вместе обсуждать и прорабатывать», - обозначил задачу Роман Старовойт.





В ближайшее время члены совета коллегиально сформируют план работы. Ранее рекомендации были даны по 16 законопроектам. Врио губернатора выразил надежду, что новый состав будет работать результативнее, чем предыдущий.





«Общее количество членов Общественного совета увеличилось, все участники компетентны в своих отраслях. У нас появились профессиональные юристы. Они нам важны для проведения общественной экспертизы. Я думаю, что работа у нас будет более эффективной», - сообщил Владимир Окороков, проректор по экономическому развитию, дополнительному и дистанционному образованию ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса».





Обозначено, что Общественный совет будет регулярно проводить экспертизы финансовых документов. В первую очередь, участники проработают проект закона по поправкам в бюджет текущего года. Усилят работу и с обращениями граждан. Также члены совета внесли предложение по созданию ресурсного центра, где каждый активный гражданин, желающий запустить свой общественный проект, получит организационную юридическую помощь. В этом плане есть позитивный пример - Белгородская область, где в 2018 году создан аналогичный центр. За это время проработано 248 заявок, привлечено 50 млн рублей в качестве инвестиций.

Роман Старовойт поддержал предложение и отметил хороший потенциал. В разработке находится база ресурсного центра, предложения по помещению уже поступили. Ориентировочно запустить учреждение в работу предполагается с 1 июля 2019 года.



