На выходных в Курске пройдут соревнования картингистов

На Курском картодроме пройдут соревнования по картингу: 1-й этап чемпионата и первенства ЦФО, Академии РАФ-центр в личном зачете. Стартуют состязания уже сегодня и продлятся до 2 июня.

В соревнованиях примут участие спортивные автомобили «карт» классов Микро, Мини, Супер-Мини, Пионер, Кадет, Национальный-юниор, ОK-junior, Национальный, ОK, KZ2.

В состязаниях примут участие спортсмены, представляющие Курскую область, Воронеж, Белгород, Тамбов, Тверь, Тулу, Самару, Липецк, Санкт-Петербург, Краснодар, Москву, Челябинск, Владивосток, Новосибирск, Саратов, Ростов, Республику Крым, Екатеринбург, Владимир, Киров, Мурманск, Иркутск, Сыктывкар, Республику Татарстан, Йошкар-Олу, Пермь.

Предварительно заявки подали 160 участников.

ДЮСШ «Картинг» города Курска представляет сборная команда в следующем составе: Артём Еремин (класс «Мини»), Тимофей Грищенко (класс «Кадет»), Иван Хоботов (класс «Кадет»),, Даниил Брежнев (класс «Национальный-юниор»), Михаил Лукашев (класс «Национальный»), Владимир Комаров (класс «OK»).

Торжественное открытие соревнований - 1 июня в 12.30.