В Курской области в кювет опрокинулись два пьяных водителя

В Курской области 30 мая в кювет опрокинулись два пьяных водителя. Оба они, как сообщили в ГИБДД, были без прав.

Так в Дмитриевском районе в четверг ДТП случилось примерно в полдень на 67 км автодороги "Тросна-Калиновка". Там по вине 30-летнего водителя «Девятки» пострадал и его 18-летний пассажир. Их с травмами различной степени тяжести доставили в дмитриевскую райбольницу.

А в Фатежском районе уже вечером, в половину девятого пострадал 62-летний водитель «Шестерки». Авария произошла возле д.№20 по ул. Тихая с. Верхний Любаж. Автомобилиста с ранением доставили в Фатежскую ЦРБ.