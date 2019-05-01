Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию

Специально ко Дню защиты детей Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» запустил проект «Живые мечты», который направлен на помощь воспитанникам детских домов в получении востребованной и любимой профессии.

Цель проекта — сбор средств на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда «Бюро Добрых Дел» – подростков, оставшихся без попечения родителей. На эти пожертвования будущих выпускников семи региональных детских домов будут готовить к взрослой жизни: помогать выбирать профессию, учиться распоряжаться финансами, взаимодействовать с людьми, проводить встречи с психологами.

В попечении фонда находятся 110 подростков в основном учащиеся 9 класса. Ребята создадут рисунки с изображением профессии своей мечты, которые Сбербанк разместит на сайте платформы «Сбербанк Вместе». Там же будут и видео-интервью с детьми. Каждый желающий сможет ознакомиться с галереей рисунков и перевести пожертвование.

При совершении пожертвования на сумму свыше 500 рублей, пользователь получит возможность бесплатного посещения выставки от одного из партнеров Проекта. Музеи-партнеры: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Гараж, Русский музей и ряд других музеев.

В Центральном Черноземье в проекте «Живые мечты» принимают участие Государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный художественный музей», Муниципальное учреждение «Липецкий музей народного и декоративно прикладного искусства», а также Областное бюджетное учреждение культуры «Липецкий областной краеведческий музей».

Проект «Живые мечты» позволяет получить средства на подготовку к взрослой жизни будущих выпускников детских домов и дать им возможность освоить востребованную на рынке профессию, которая зачастую может быть получена только на коммерческой основе.

Сбербанк всегда придает большое значение социально значимым проектам. И традиционно готов выступать партнером важных благотворительных акций. Сбербанк — не только финансовое учреждение, но и социально-ответственная компания, которой не безразлично будущее нашей страны.

Фонд «Бюро Добрых Дел» — благотворительный фонд, который заботится о детях, которые остались без попечения родителей. Фонд помогает 7 детским домам в 3 регионах России. «Бюро Добрых Дел» — единственный в России фонд, который занимается комплексной подготовкой подростков (тех детей, которых редко забирают в приемные семьи) ко взрослой самостоятельной жизни: ликвидация юридической и экономической неграмотности, проф. ориентация, проф. образование, личностный рост, психологическая помощь, подготовка к семейной жизни.

Фактический адрес: 125040 г. Москва, ул. Скаковая, 36, оф. 213

«СБЕРБАНК ВМЕСТЕ» - сервис для автоматических регулярных переводов денежных средств в благотворительные организации. Реализацию проекта «СБЕРБАНК ВМЕСТЕ» осуществляет Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ» (ОГРН 1127799000560, юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр. 1, помещение 1, http://www.cafrussia.ru, тел.: +7(495) 792-59-29). ПАО Сбербанк оказывает Фонду поддержки и развития филантропии «КАФ» услуги информационной и технической поддержки и не осуществляет благотворительную деятельность.

Проект «Живые мечты» проводится в период с 31 мая по 31 июля 2019 г. на платформе «Сбербанк-Вместе» sbervmeste.ru/realdreams при участии Благотворительного фонда помощи детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» и Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» (оператор Программы «Вместе»), при информационной поддержке ПАО Сбербанк. Все поступающие в рамках Проекта пожертвования Фонд «КАФ» перечисляет Фонду «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ».







