В Курске новый скандал. На сей раз досталось главе комитета образования Сергею Белкину.

Роман Старовойт приехал в 51-ю школу без предупреждения, чтобы проверить условия обучения детей.

Ранее к главе региона в соцсетях поступило личное обращение от мамы одного из будущих первоклашек. Курянка сообщила, что в школе №51 города первоклассникам предоставили класс в ненадлежащем состоянии: санитарное состояние помещения не соответствует требованиям.

Чтобы как-то привести в порядок класс перед новым учебным годом, родители обращались к директору школы, но та им отказала в помощи, сказав, что Старовойт в их школу никогда не приедет, поэтому на ремонт придётся скидываться. А также руководитель учреждения использовала в своей речи не совсем литературные выражения, но хотя бы без грубых ругательств. Родители записали разговор на диктофон и отправили в прокуратуру и врио губернатора.

Роман Старовойт ознакомился с аудиозаписью беседы и счёл ситуацию неприемлемой. Также он лично проверил предоставленное классное помещение и пришёл к выводу, что в классе требуется косметический ремонт. К слову, на собрании директор отсутствовала.

Глава региона отчитал председателя городского комитета образования Сергея Белкина, не приложившего ни малейших усилий к улаживанию конфликта. Досталось ему и за поведение директора школы Наталии Тойкер.





- Когда я слышал запись этого разговора, я ещё не знал, что он происходил при детях, - заявил врио губернатора. - Мы с вами работники администрации, нам платят зарплату за счёт тех людей, которых оскорбляла директор школы. Даже в Кремле уже знают о случившемся! Вас в шею гнать надо!





По итогам встречи Роман Старовойт принёс извинения родителям от лица властей и пообещал провести отдельную встречу с директором школы. А учебный класс отремонтировать и привести в состояние, необходимое для нормального учебного процесса.