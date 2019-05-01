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    Трое курян воровали у дачников...пятитонные металлические контейнеры

    Сегодня, 14:15
    Трое курян воровали у дачников...пятитонные металлические контейнеры
    В Курске задержаны трое мужчин, совершавших кражи с дачных участков. Их не интересовала мелкая утварь и хозяйские вещи. Они искали большие пятитонные металлические контейнеры, которые дачники использовали в качестве хозяйственных построек. Днём злоумышленники вызывали на участок автокран, грузили контейнер и вывозили в пункт приёма лома металла. Выяснилось, что в Курске и Курском районе они обчистили не менее шести дач. Часть похищенного имущества полицейские изъяли и вернули владельцам. По каждому факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос о возмещении нанесённого ущерба.  Суд назначит подозреваемым наказание по совокупности совершённых преступлений.

     

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