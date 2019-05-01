Начальник Московской железной дороги Михаил Глазков и врио губернатора Курской области Роман Старовойт обсудили перспективы сотрудничества

Сегодня, 31 мая, состоялась рабочая встреча начальника Московской железной дороги Михаила Глазкова и врио губернатора Курской области Романа Старовойта. Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере пассажирских и грузовых перевозок, безопасности на объектах железнодорожного транспорта, а также перспективы создания в регионе транспортно-пересадочного узла, одним из компонентов которого планируется сделать вокзал Курска.

Врио губернатора подчеркнул, что РЖД с Курской областью связывают многолетние партнерские отношения.

«Курская область является основным генератором грузопотока дороги. Показывая устойчивый рост объемов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, область обеспечивает порядка 30% от общего объёма погрузки дороги», - отметил Роман Старовойт.





Михаил Глазков отметил, что обеспечение потребностей грузоотправителей региона – одна из приоритетных задач столичных железнодорожников. Еще одно ключевое направление - повышение качества обслуживания пассажиров. На территории области в 2018 году на 11% увеличился пассажиропоток в поездах дальнего следования.

В числе инфраструктурных проектов, обсуждавшихся на встрече, – реконструкция вокзального комплекса Курска. Как отметил Михаил Глазков, в 2019 году ОАО «РЖД» инвестирует свыше 12 млн рублей в развитие пассажирской инфраструктуры и создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров вокзала. А в период до 2025 года инвестиции составят около 500 млн рублей.

Руководитель МЖД рассказал участникам встречи о планируемой реализации социального проекта в регионе по оказанию медицинской помощи населению на остановочных пунктах. Как отметил Михаил Глазков, станция Поныри станет первой в области, на базе которой создадут медицинский пункт, оснащенный необходимым оборудованием, где жители смогут получить консультацию и пройти обследование по полисам ОМС. Он добавил, что это пилотный проект и по результатам работы пункта на станции Поныри будет рассматриваться вопрос о расширении таких медпунктов на полигоне столичной магистрали.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем конструктивном и взаимовыгодном сотрудничестве, которое позволит эффективно решать стоящие перед железной дорогой и регионом вопросы.