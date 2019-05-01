В Курской области победителей спартакиады для людей с ОВЗ наградили...носками и пластиковыми бутылочками

В Железногорске Курской области провели спартакиаду для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже двадцатую по счёту. Но в этот раз победители и призёры соревнований почувствовали себя униженными и оскорблёнными.

Под аплодисменты им вручали грамоты и пакетики с подарками. И вот как раз содержимое этих пакетиков вызвало, честно говоря, чувство, близкое к обиде, пишет "Эхо недели". Кому-то из призёров подарили кепку и пару носков, кому-то досталась пластиковая бутылочка с «носиком» и такая же пара носков. Кому-то — ручной эспандер и тоже пара носков…





"Да, у нас мизерные пенсии, нам, инвалидам, их проиндексировали «аж» на два процента вместо обещанных четырех… Но, знаете те, господа организаторы, мы также, как и вы, можем купить такие носки, бутылочки и кепки китайского производства в ближайшем магазине, где всё по полтиннику. Можем - даже на свои мизерные пенсии. И не разоримся", - говорит один из участников спартакиады.



