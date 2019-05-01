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    Завтра в центре Курска перекроют движение

    Сегодня, 16:26
    Завтра в центре Курска перекроют движение
    Завтра, 1 июня в Курске пройдёт забег «Зеленый марафон «Бегущие сердца». В связи с этим в центре города будет перекрыто движение.

    С 9.00 до 12.30 часов будет закрыто движение всех видов транспорта: по Красной площади (от ул. Урицкого до ул. Марата), ул. Ленина, площади Перекальского;

    С 12.30 до 16.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта: по Красной площади (от ул. Урицкого до ул. Марата), ул. Ленина (от ул. Марата до ул. Садовая);

    Будет исключена парковка всех транспортных средств по всему маршруту забега.

    С 9.00 до 16.00 часов пропуск городского пассажирского транспорта будет обеспечен с Красной площади на ул. Радищева;

    С 12.30 часов движение для всех видов транспорта будет открыто по ул. Ленина (от ул. Садовая в направление пл. Перекальского).

    Движение городского общественного транспорта будет организованно:

    С 9.00 до 12.30 часов по ул. Радищева на участке от ул. Урицкого до Московской площади;

    С 12.30 до 16.00 часов по ул. Радищева на участке от ул. Урицкого до ул. Садовая с переходом на ул. Ленина в направление пл. Перекальского со всеми установленными остановками.

    Курян просят заранее планировать маршрут движения и с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам.

     

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