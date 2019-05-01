Завтра в центре Курска перекроют движение

Завтра, 1 июня в Курске пройдёт забег «Зеленый марафон «Бегущие сердца». В связи с этим в центре города будет перекрыто движение.





С 9.00 до 12.30 часов будет закрыто движение всех видов транспорта: по Красной площади (от ул. Урицкого до ул. Марата), ул. Ленина, площади Перекальского;





С 12.30 до 16.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта: по Красной площади (от ул. Урицкого до ул. Марата), ул. Ленина (от ул. Марата до ул. Садовая);





Будет исключена парковка всех транспортных средств по всему маршруту забега.





С 9.00 до 16.00 часов пропуск городского пассажирского транспорта будет обеспечен с Красной площади на ул. Радищева;





С 12.30 часов движение для всех видов транспорта будет открыто по ул. Ленина (от ул. Садовая в направление пл. Перекальского).





Движение городского общественного транспорта будет организованно:





С 9.00 до 12.30 часов по ул. Радищева на участке от ул. Урицкого до Московской площади;





С 12.30 до 16.00 часов по ул. Радищева на участке от ул. Урицкого до ул. Садовая с переходом на ул. Ленина в направление пл. Перекальского со всеми установленными остановками.





Курян просят заранее планировать маршрут движения и с пониманием отнеситесь к возможным неудобствам.