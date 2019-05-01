Как в Курске отметят День защиты детей

1 июня с 12.00 на Театральной площади Курска состоится праздник «Наше солнечное детство», посвященный Международному дню защиты детей. В программе мероприятия - работа тематических площадок:





«Книжная улыбка лета» («Централизованная система библиотек города Курска»):





- книжно-иллюстративная экспозиция «Луч солнца на страницах книг» (представлены научно-популярные и художественные издания из фондов библиотек города Курска);





- книгообмен «Летний книговорот»;





- фотозоны «Солнечное настроение»;





- интерактивные площадки:





- площадка «Веселый аквагрим»;





- мастер-класс «Летнее настроение» (изготовление сувениров);





- литературные конкурсы и викторины «Читайка».





«Город мастеров»:





- городской проект «Русь мастеровая» (Центр народного творчества «Русь»), мастер-классы промысловиков;





- выставка работ участников проекта «Мир кукол»;





- танцпол школы брейк-данса ЦНТ «Русь».





Желающие смогут принять участие в конкурсе рисунка на асфальте и получить приз, сделать поделку своими руками под руководством мастеров народных промыслов, поучаствовать в увлекательной лотерее с розыгрышем изделий от мастеров Центра народного творчества «Русь». Специально для детей - выставка городского проекта «Мир кукол», где будут представлены работы мастеров-кукольников, выполненных в различных техниках.

Праздничное настроение создаст выступление детских творческих коллективов и солистов учреждений образования и культуры Курска.



