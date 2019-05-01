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    Как в Курске отметят День защиты детей

    Сегодня, 16:41
    Как в Курске отметят День защиты детей
    1 июня с 12.00 на Театральной площади Курска состоится праздник «Наше солнечное детство», посвященный Международному дню защиты детей. В программе мероприятия - работа тематических площадок:

    «Книжная улыбка лета» («Централизованная система библиотек города Курска»):

    - книжно-иллюстративная экспозиция «Луч солнца на страницах книг» (представлены научно-популярные и художественные издания из фондов библиотек города Курска);

    - книгообмен «Летний книговорот»;

    - фотозоны «Солнечное настроение»;

    - интерактивные площадки:

    - площадка «Веселый аквагрим»;

    - мастер-класс «Летнее настроение» (изготовление сувениров);

    - литературные конкурсы и викторины «Читайка».

    «Город мастеров»:

    - городской проект «Русь мастеровая» (Центр народного творчества «Русь»), мастер-классы промысловиков;

    - выставка работ участников проекта «Мир кукол»;

    - танцпол школы брейк-данса ЦНТ «Русь».

    Желающие смогут принять участие в конкурсе рисунка на асфальте и получить приз, сделать поделку своими руками под руководством мастеров народных промыслов, поучаствовать в увлекательной лотерее с розыгрышем изделий от мастеров Центра народного творчества «Русь». Специально для детей - выставка городского проекта «Мир кукол», где будут представлены работы мастеров-кукольников, выполненных в различных техниках.
    Праздничное настроение создаст выступление детских творческих коллективов и солистов учреждений образования и культуры Курска.

     

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