Как в Курске отметят День защиты детей

- городской проект «Русь мастеровая» (Центр народного творчества «Русь»), мастер-классы промысловиков;
- выставка работ участников проекта «Мир кукол»;
- танцпол школы брейк-данса ЦНТ «Русь».
Желающие смогут принять участие в конкурсе рисунка на асфальте и получить приз, сделать поделку своими руками под руководством мастеров народных промыслов, поучаствовать в увлекательной лотерее с розыгрышем изделий от мастеров Центра народного творчества «Русь». Специально для детей - выставка городского проекта «Мир кукол», где будут представлены работы мастеров-кукольников, выполненных в различных техниках.
Праздничное настроение создаст выступление детских творческих коллективов и солистов учреждений образования и культуры Курска.