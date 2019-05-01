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    В Курске открывается новый сезон проекта «Лето в городе»

    Сегодня, 17:09
    В Курске открывается новый сезон проекта «Лето в городе»
    1 июня стартует шестой сезон городского проекта интерактивных площадок «Лето в городе».
    Каждая площадка предложит свою оригинальную программу для того, чтобы сделать каникулы юных курян активными, интересными и разнообразными.
    «Лето в городе» - это альтернатива увлечению современных детей компьютерными играми и виртуальным общением в социальных сетях.
    В Международный день защиты детей в парке с 12.30 до 14.00 пройдут:

    выступление творческих коллективов Детской школы искусств № 4 с музыкально-игровой программой «Путешествие в страну детства»;

    детская анимационная программа;

    танцевальный флешмоб;

    награждение победителей городского семейного конкурса декоративно-прикладного творчества «Богата талантами земля курская».

    В этом году на конкурс было представлено 534 работы. Часть из них, по решению авторов, вошли в экспозицию выставки-продажи, вырученные средства от которой поступят в фонд областного благотворительного марафона «Мир детства».

     

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