В Курске открывается новый сезон проекта «Лето в городе»

1 июня стартует шестой сезон городского проекта интерактивных площадок «Лето в городе».

Каждая площадка предложит свою оригинальную программу для того, чтобы сделать каникулы юных курян активными, интересными и разнообразными.

«Лето в городе» - это альтернатива увлечению современных детей компьютерными играми и виртуальным общением в социальных сетях.

В Международный день защиты детей в парке с 12.30 до 14.00 пройдут:





выступление творческих коллективов Детской школы искусств № 4 с музыкально-игровой программой «Путешествие в страну детства»;





детская анимационная программа;





танцевальный флешмоб;





награждение победителей городского семейного конкурса декоративно-прикладного творчества «Богата талантами земля курская».





В этом году на конкурс было представлено 534 работы. Часть из них, по решению авторов, вошли в экспозицию выставки-продажи, вырученные средства от которой поступят в фонд областного благотворительного марафона «Мир детства».



