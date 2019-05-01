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    В курской филармонии связывают проблемы с приездом Проскурина

    Сегодня, 17:47
    В курской филармонии связывают проблемы с приездом Проскурина
    Не очень приятные перемены в работе филармонии произошли после того как в Курск приехал Сергей Проскурин и стал советником губернатора по Культуре. Такое мнение, комментируя скандал вокруг увольнения Алексея Конорева телеканалу "ТАКТ", выразила ведущий мастер сцены Курской государственной филармонии Галина Азиатцева.
    - Видимо есть у него определенные планы, не знаю какие у мы пользуемся только слухами, разговорами, - сказала артистка. 
    Напомним, коллектив филармонии всё же отстоял своего руководителя. Однако пока он вернётся на свой пост в качестве исполняющего обязанности. 
    Тем временем, ряд курских СМИ на своих страницах уже допускает возможность того, что Елену Яковлеву отстранят от должности председателя комитета по культуре. На состоявшейся накануне встрече с коллективом филармонии она признала, что ещё не знакома со всеми творческими коллективами региона. Тем ещё более странно выглядит решение об увольнении, парировали тогда в зале.

     

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