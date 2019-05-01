В курской филармонии связывают проблемы с приездом Проскурина

Не очень приятные перемены в работе филармонии произошли после того как в Курск приехал Сергей Проскурин и стал советником губернатора по Культуре. Такое мнение, комментируя скандал вокруг увольнения Алексея Конорева телеканалу " ТАКТ ", выразила ведущий мастер сцены Курской государственной филармонии Галина Азиатцева.

- Видимо есть у него определенные планы, не знаю какие у мы пользуемся только слухами, разговорами, - сказала артистка.

Напомним, коллектив филармонии всё же отстоял своего руководителя. Однако пока он вернётся на свой пост в качестве исполняющего обязанности.

Тем временем, ряд курских СМИ на своих страницах уже допускает возможность того, что Елену Яковлеву отстранят от должности председателя комитета по культуре. На состоявшейся накануне встрече с коллективом филармонии она признала, что ещё не знакома со всеми творческими коллективами региона. Тем ещё более странно выглядит решение об увольнении, парировали тогда в зале.