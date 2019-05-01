поиск по сайту
 

    Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведёт в Курске акцию для детей и их родителей

    Сегодня, 18:13
    Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведёт в Курске акцию для детей и их родителей
    1 июня с 12.30 в парке им. Дзержинского поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»-Курск приглашает курян принять участие в акции, посвященной Международному дню пропавших детей, он отмечался 25 мая.
    Участники акции получат памятки с правилами безопасности для детей и родителей, ответы на все интересующие вопросы, смогут ознакомиться с оборудованием, используемым в поисках людей, посетить инсталляцию, посвященную пропавшим детям, увидеть выступления творческих коллективов. Возрастных ограничений нет.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама