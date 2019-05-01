Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» проведёт в Курске акцию для детей и их родителей

1 июня с 12.30 в парке им. Дзержинского поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»-Курск приглашает курян принять участие в акции, посвященной Международному дню пропавших детей, он отмечался 25 мая.

Участники акции получат памятки с правилами безопасности для детей и родителей, ответы на все интересующие вопросы, смогут ознакомиться с оборудованием, используемым в поисках людей, посетить инсталляцию, посвященную пропавшим детям, увидеть выступления творческих коллективов. Возрастных ограничений нет.