Курск присоединился в акции «Миллион шагов»

Россия во второй раз принимает участие в международной акции «Миллион шагов», призванной обратить внимание на необходимость регулярной двигательной активности.

По условиям акции каждый участник должен проходить по 10 000 шагов в день, что является общепринятым средним суточным показателем, и пройти таким образом свой миллион шагов.

Курск также присоединился к этой полезной акции.

Например, в прошлом году активистам в общей сложности удалось преодолеть четверть дистанции от Земли до Луны - 158 523 170 шагов или 107 650 км, а победителем стала команда из Северо-Западного федерального округа со средним количеством шагов 83 403 и общим итогом в 22 499 919 шагов (14 885 км). В этом году свой миллион шагов также попытаются пройти участники из всех федеральных округов России. Акция продлится до 30 сентября!

Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо:





1. Установить на смартфон бесплатное приложение шагомер Pacer. Создать аккаунт или авторизоваться через соц. сети.





2. Выбрать на сайте steps.bbehtereva.ru свой федеральный округ.





3. Присоединиться к команде своего округа и начать отсчёт своего миллиона шагов.





4. Активно делиться своими результатами в социальных сетях с хештегами #миллионшагов и #болезньБехтерева.



