поиск по сайту
 

    Курск присоединился в акции «Миллион шагов»

    Сегодня, 11:23
    Курск присоединился в акции «Миллион шагов»
    Россия во второй раз принимает участие в международной акции «Миллион шагов», призванной обратить внимание на необходимость регулярной двигательной активности.
    По условиям акции каждый участник должен проходить по 10 000 шагов в день, что является общепринятым средним суточным показателем, и пройти таким образом свой миллион шагов.
    Курск также присоединился к этой полезной акции. 
    Например, в прошлом году активистам в общей сложности удалось преодолеть четверть дистанции от Земли до Луны - 158 523 170 шагов или 107 650 км, а победителем стала команда из Северо-Западного федерального округа со средним количеством шагов 83 403 и общим итогом в 22 499 919 шагов (14 885 км). В этом году свой миллион шагов также попытаются пройти участники из всех федеральных округов России. Акция продлится до 30 сентября!
    Для того, чтобы присоединиться к акции, необходимо:

    1. Установить на смартфон бесплатное приложение шагомер Pacer. Создать аккаунт или авторизоваться через соц. сети.

    2. Выбрать на сайте steps.bbehtereva.ru свой федеральный округ.

    3. Присоединиться к команде своего округа и начать отсчёт своего миллиона шагов.

    4. Активно делиться своими результатами в социальных сетях с хештегами #миллионшагов и #болезньБехтерева.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама