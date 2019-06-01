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    В курских ЗАГСах новорождённым будут дарить подарки

    Сегодня, 08:06
    В курских ЗАГСах новорождённым будут дарить подарки
    Курская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорождённому». Инициатором идеи стал врио губернатора региона Роман Старовойт. Родители получат полезный презент для малыша. Набор предусмотрен для каждого ребёнка, родившегося в Курской области с 1 июня 2019 года.

    «Администрация Курской области хотела бы особенно подчеркнуть событие, когда выдают первый официальный документ и появляется полноправный гражданин страны. Мы проанализировали опыт соседних регионов, где вручают поздравительные открытки или небольшие денежные премии или сувениры. Теперь вводим такую практику и у нас», – сказал Роман Старовойт.

    1 июня в отделе ЗАГС Сеймского округа зарегистрировали 5 детей. Глава региона лично поздравил родителей, вручив свидетельства о рождении детей и подарок.
    Презенты вручаются независимо от материального положения семьи. 1 июня 2019 года в Курской области при регистрации в органах ЗАГСа подарки уже передали для 50 новорождённых. 

     

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