В курских ЗАГСах новорождённым будут дарить подарки

Курская область присоединилась к всероссийской акции «Подарок новорождённому». Инициатором идеи стал врио губернатора региона Роман Старовойт. Родители получат полезный презент для малыша. Набор предусмотрен для каждого ребёнка, родившегося в Курской области с 1 июня 2019 года.





«Администрация Курской области хотела бы особенно подчеркнуть событие, когда выдают первый официальный документ и появляется полноправный гражданин страны. Мы проанализировали опыт соседних регионов, где вручают поздравительные открытки или небольшие денежные премии или сувениры. Теперь вводим такую практику и у нас», – сказал Роман Старовойт.





1 июня в отделе ЗАГС Сеймского округа зарегистрировали 5 детей. Глава региона лично поздравил родителей, вручив свидетельства о рождении детей и подарок.

Презенты вручаются независимо от материального положения семьи. 1 июня 2019 года в Курской области при регистрации в органах ЗАГСа подарки уже передали для 50 новорождённых.



