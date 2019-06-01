В Курске выбрали самое вкусное и качественное мороженное

Комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области совместно с Курским центром контроля качества и организацией «Защитник прав потребителей» организовали сравнительный смотр качества мороженого (пломбир). Мероприятие проходило в формате «контрольная закупка» в одном из торговых центров Курска. Помимо экспертов в дегустации принимали участие непосредственно покупатели.

В смотре приняли участие 10 образцов мороженого (пломбир), изготовленных по ГОСТу из 8 регионов. Все они прошли предварительные лабораторные исследования на определение жирнокислотного состава и содержание сухих веществ. Эксперты, среди которых представители Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии по Курской области, областной администрации, общественности, торговых организаций, оценили консистенцию, внешний вид, органолептические показатели, маркировку и упаковку данного вида продукции.

По результатам лабораторных испытаний и органолептической характеристике соответствующими требованиям нормативной документации признаны 9 образцов мороженого. В мороженом «Пломбир», м.д.ж. 12%, АО «Белгородский хладокомбинат», молочный жир заменён на жир неизвестного происхождения. На упаковке же о растительных компонентах - ни слова! По факту это – фальсификат. Приятно отметить, что наш местный производитель поставляет на прилавки магазинов качественное мороженое. В процессе дегустации, которая проводилась закрытым способом (образцы были зашифрованы под порядковыми номерами), по вкусовым качествам покупатели отдали свои голоса пломбиру «Белая бярёза», м.д.ж. 14,2%, Курского хладокомбината – 37%.





Остальные голоса распределились следующим образом: «Липецкое», м.д.ж. 15%, (АО «Липецкий хладокомбинат», г. Липецк) - 14%;





«Филевский», м.д.ж. 15%, (ООО «Ледяной дом», г. Пенза) – 9%;





«48 копеек», м.д.ж. 13%, (ООО «Фронери Рус», г. Москва) - 8%;





«Чистая линия», м.д.ж. 12%, (ООО «Чистая линия», Московская обл., г. Долгопрудный) - 7%; «Коровка из Кореновки», м.д.ж. 15%, (ООО «Фабрика настоящего мороженого», Краснодарский край, г. Кореновск) - 7%;





«Русский Холод», м.д.ж. 15 %, (ООО «Лагуна Койл», Московская обл., Люберецкий р-он) - 6%;





«Билла», м.д.ж. 12%, (ООО «Талосто-3000», Ленинградская обл., г. Волхов) - 6%;





«Дивушкино - удивительная деревня», м.д.ж. 15%, (ООО ПКФ «Проксима», Ростовская обл., г. Азов) - 6%.





Аналогичные смотры планируется проводить и в дальнейшем. Результаты сравнительного смотра качества можно просмотреть на официальном сайте администрации Курской области. Их передали в территориальное Управление Роспотребнадзора, производителям, торговым предприятиям для организации более эффективной работы с поставщиками и обеспечения качества и безопасности реализуемой продукции.



