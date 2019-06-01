На общественных слушаниях принята стратегия социально-экономического развития Курска до 2030 года

В городской администрации состоялись публичные слушания по проекту «Стратегия социально-экономического развития Курска на 2019-2030 годы». В мероприятии приняли участие руководители администраций города и области, представители политических партий, общественных, научных организаций, предприниматели и активные горожане.

Разработчики - специалисты РАНХиГС. Они же работают над стратегией области, а также приняли непосредственное участие в формировании «Народной стратегии развития Курской области до 2025 года» в рамках «Мастерских проектов». Также многие проекты «мастерских» были отражены в городской стратегии.

Коллеги из Москвы представили проект документа, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших ранее от членов рабочих групп, координационного совета, отраслевых органов администрации города.

По мнению разработчиков, реализация документа должна привести к обновлению в промышленном секторе, восстановлению, сохранению и развитию имеющегося историко-культурного, а также природного потенциалов Курска, повышению качества институтов предпринимательства и управления.

При работе над проектом акценты делались на поддержку семей с детьми, увеличение продолжительности жизни, улучшение медицинского обслуживания, превращение города в экологически чистую и безопасную территорию, создание условий для привлечения инвестиций, развития новых высокотехнологичных производств.

В соответствии с представленным документом, качественные изменения ждут транспортную и коммунальную инфраструктуры, предполагается развитие альтернативных источников энергии и внедрение энергосберегающих технологий в строительстве, промышленности, ЖКХ.

По итогам обсуждения участники публичных слушаний приняли решение одобрить предложенный проект Стратегии. После его доработки с учетом поступивших поправок и предложений, администрация города направит документ на утверждение в Курское городское Собрание.



