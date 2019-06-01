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    В Курской области прокуратура нашла сайты, торгующие фиктивной регистрацией

    Сегодня, 09:47
    В Курской области прокуратура нашла сайты, торгующие фиктивной регистрацией
    Прокуратура Рыльского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, которые предлагали помощь гражданам СНГ в получении фиктивной временной регистрации. Информация находилась в свободном доступе.  
    В соответствии с действующим законодательством фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства  по месту пребывания  в Российской Федерации является уголовно наказуемым деянием - напоминают в надзорном ведомстве.
    Прокуратура Рыльского района направила в суд иск о признании этой информации запрещённой к распространению в нашей стране.
    Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

     

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