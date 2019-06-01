В Курской области прокуратура нашла сайты, торгующие фиктивной регистрацией

Прокуратура Рыльского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила сайты, которые предлагали помощь гражданам СНГ в получении фиктивной временной регистрации. Информация находилась в свободном доступе.

В соответствии с действующим законодательством фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации является уголовно наказуемым деянием - напоминают в надзорном ведомстве.

Прокуратура Рыльского района направила в суд иск о признании этой информации запрещённой к распространению в нашей стране.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.



